Контактная группа согласовала подготовку к новому перемирию в Донбассе

В ходе встречи контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Незалежной стороны согласовали подготовку нового соглашения об установлении режима тишины на линии соприкосновения. Об итогах встречи сторон по поводу конфликта в Донбассе рассказал полпред РФ Борис Грызлов.

— Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня, — цитирует Грызлова ТАСС.

Также он сообщил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ доложила, что в районе Станицы Луганской с 28 мая не было зафиксировано обстрелов, что "создаёт условия для разведения сил на данном участке" с 10 июня.

При этом он отметил важность выполнения Киевом "тех обязательств, которые уже выполнили Донецк и Луганск".

Как писал Лайф, ранее в ДНР заявили о том, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе, сделанные им в Брюсселе, говорят о его неготовности принимать серьёзные решения и вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками.