Администрация Зеленского начала расследование после обвинений в плагиате

По некоторой информации, представители МИДа, которые писали речь действующему главе страны, продолжают работать на предыдущего.

Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование после обвинений пресс-секретаря бывшего президента Незалежной Петра Порошенко в адрес действующего лидера страны Владимира Зеленского в плагиате.

— Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определённых фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", — говорится в сообщении администрации в "Фейсбуке".

По некоторой информации, представители МИДа Незалежной, которые писали речь действующему главе страны, продолжают работать на предыдущего. В случае если данная информация будет подтверждена, то последуют жёсткие кадровые выводы, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском назвал вступление Незалежной в ЕС гибелью "российского имперского проекта". При этом пресс-секретарь экс-президента страны Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Зеленский украл абзац из речи бывшего лидера Незалежной.