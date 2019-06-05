Администрация Зеленского начала расследование после обвинений в плагиате

Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование после обвинений пресс-секретаря бывшего президента Незалежной Петра Порошенко в адрес действующего лидера страны Владимира Зеленского в плагиате.
— Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определённых фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", — говорится в сообщении администрации в "Фейсбуке".
По некоторой информации, представители МИДа Незалежной, которые писали речь действующему главе страны, продолжают работать на предыдущего. В случае если данная информация будет подтверждена, то последуют жёсткие кадровые выводы, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском назвал вступление Незалежной в ЕС гибелью "российского имперского проекта". При этом пресс-секретарь экс-президента страны Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Зеленский украл абзац из речи бывшего лидера Незалежной.
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