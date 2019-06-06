Конгрессмены направили Трампу прошение с призывом продлить ДСНВ с Россией

Несколько сенаторов и конгрессменов направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2021 году. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте сенатора Боба Менендеса.

— В письме к президенту Трампу законодатели призывали администрацию лучше защитить архитектуру контроля над вооружениями нашей страны путём продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, — отметили в пресс-службе сенатора.

Как уточняется, участники инициативы посчитали, что истечение срока действия договора приведёт к нежелательным для Вашингтона последствиям.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп пытается отвлечь внимание от ныне действующего Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.