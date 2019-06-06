Порошенко потребовал Зеленского обосновать возможное снятие блокады Донбасса

Бывшего главу Незалежной Петра Порошенко возмутило намерение украинской делегации обсудить вопрос снятия блокады с Донбасса на следующем заседании участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
В связи с этим он потребовал действующего президента Владимира Зеленского обосновать данное решение.
— Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!— написал Порошенко в "Фейсбуке".
Как писал Лайф, ранее представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса.
Напомним, в ходе переговоров контактная группа также согласовала подготовку нового соглашения об установлении режима тишины на линии соприкосновения.
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