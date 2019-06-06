РФ и КНР подписали меморандум о создании венчурного фонда на $1 млрд

Предполагается, что новый институт будет способствовать трансферу, продвижению и внедрению инноваций.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр науки и техники КНР Ван Чжиган в присутствии лидеров двух стран подписали меморандум о создании венчурного фонда на $1 млрд. На сайте Минэкономразвития сообщается, что средства из него пойдут на развитие технологий в основных отраслях экономики.

— Новый институт будет способствовать трансферу, продвижению и внедрению совместных инновационных решений с особым фокусом на поддержку малых и средних предприятий, — говорится в сообщении.

Средства в фонд вложат Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Corporation. Соглашение создаётся на восемь лет с возможностью дважды продлить его существование на два года.

Отметим, что максимальный объём инвестиций, которые можно вложить в один проект, не должен превышать 15% от капитализации фонда.

— Подписанные на саммите документы выведут торгово-экономические отношения России и КНР на новые рубежи. Успешная реализация намеченных целей поможет нам взять планку товарооборота в 200 млрд долларов, о которой мы говорим применительно к 2024 году. Сегодня эта цифра представляется вполне реалистичной, — подчеркнул Орешкин, слова которого приводятся в Минэкономразвития.

Как ранее писал Лайф, Си Цзиньпин в ходе торжественного мероприятия в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем призвал обе страны беречь дипломатические отношения "как зеницу ока".