Лавров заявил, что Порошенко "по полной" решил навредить Зеленскому

Как подчеркнул министр, план бывшего лидера Незалежной был направлен на то, чтобы не выпускать страну из "антироссийского плена".

Законы, принятые бывшим президентом Украины Петром Порошенко перед окончанием его президентского срока, были направлены на то, чтобы навредить новому лидеру страны Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост. Как и Обама перед приходом Трампа, он решил "по полной" навредить своему сменщику, — заявил Лавров.

Как подчеркнул министр, план бывшего лидера Незалежной был направлен на то, чтобы не выпускать страну из "антироссийского плена".