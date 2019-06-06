Лавров: Экономическая агрессия США наносит вред всему миру

Министр заверил, что курс России остаётся прежним: отвечать на американские санкции не в ущерб самой себе.

Американская администрация сопровождает свои посылы экономической агрессией, вред от которой очевиден и для компаний США. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК.

Министр заверил, что Москва продолжит отвечать на санкции США и некоторых западных стран таким образом, чтобы "не навредить себе".

— Ущерб [от санкций] для всех очевиден, в том числе для американских компаний и компаний тех европейских стран, правительства которых прибегают к этим санкциям, — подчеркнул министр, добавив, что, несмотря на противоправные действия правительств, компании продолжают работать, ища новые возможности для продолжения товарооборота.

Кроме того, не американским компаниям необходимо подстраиваться под доллар, определяющий огромную долю мировых отношений.

— Правительства соответствующих стран вынуждены пытаться договариваться с американцами, чтобы создать политические рамки для решения текущих сиюминутных вопросов, вызванных американской экономической агрессией. Будем называть вещи своими именами, — заявил Лавров.

По его словам, американская делегация, состоящая из более 500 предпринимателей из США, уже второй год является самой крупной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором бизнесмены ищут возможности преодоления "непростых условий".

Как ранее писал Лайф, в том же интервью Лавров подчеркнул, что Россия должна быть готова себя защитить.