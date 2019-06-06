Петиция об отставке главы МВД Украины набрала необходимое количество голосов

Электронная петиция об отставке главы МВД Незалежной Арсена Авакова набрала более 25 тысяч подписей, следовательно, главе государства Владимиру Зеленскому придётся с ней ознакомиться.
Как уточняется, петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождением от должности министра внутренних дел Арсена Борисовича Авакова" была зарегистрирована 2 июня Романом Василенко.
На сайте президента Украины петиция опубликована с пометкой "Ожидает рассмотрения".
Ранее сообщалось, что украинские народные депутаты начали сбор подписей с целью лишить должности Авакова после инцидента с гибелью пятилетнего мальчика в Киеве.
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