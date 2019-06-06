Петиция об отставке главы МВД Украины набрала необходимое количество голосов

Читайте также

Петиция об отставке главы МВД Украины набрала необходимое количество голосов

88

Фото © Facebook / Arsen Avakov

Электронная петиция об отставке главы МВД Незалежной Арсена Авакова набрала более 25 тысяч подписей, следовательно, главе государства Владимиру Зеленскому придётся с ней ознакомиться.

Как уточняется, петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождением от должности министра внутренних дел Арсена Борисовича Авакова" была зарегистрирована 2 июня Романом Василенко.

На сайте президента Украины петиция опубликована с пометкой "Ожидает рассмотрения".

Ранее сообщалось, что украинские народные депутаты начали сбор подписей с целью лишить должности Авакова после инцидента с гибелью пятилетнего мальчика в Киеве.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×