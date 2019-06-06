Лавров заявил об отсутствии предложений по встрече Путина и Трампа в Осаке

При этом если в Вашингтоне официально сообщат о данной инициативе, то Москва будет готова её поддержать.

Никаких предложений о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Двадцатки" в Осаке от американской стороны не поступало. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Пока никаких конкретизированных предложений нам не поступило. Времени, правда, остаётся всё меньше и меньше, но, думаю, если такой интерес с американской стороны будет официально подтверждён, мы не останемся в долгу, — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Москва готова беседовать с Вашингтоном на темы ситуации в Венесуэле и на Украине и стратегической стабильности. Кроме того, озабоченность РФ вызывает и вывод вооружений в космос. В частности, Лавров напомнил, что в США уже выделили средства на создание соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, глава дипведомства отметил, что напряжённости добавляет и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20 в японской Осаке. Президент РФ выразил мнение, что встреча "Большой двадцатки" может стать подходящей площадкой для разговора с американским коллегой.