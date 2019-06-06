ФАС предложила новый способ сдерживания роста цен на бензин

Как уточняется, в первую очередь предложения антимонопольной службы касаются оптовых цен.

Федеральная антимонопольная служба в целях сдерживания роста цен на нефтепродукты предложила ввести требования об упорядочивании торговли на бирже со стороны независимых НПЗ. Об этом рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По его мнению, данная мера позволит стабилизировать ситуацию на рынке.

— Сейчас нефтяные компании и так продают на бирже объёмы, превышающие установленный порог, задача лишь сделать эти продажи равномерными, — передают слова Голомолзина "Известия".

Он отметил, что правительство должно принять решение по данному вопросу до 30 июня, то есть до момента истечения срока соглашения с нефтяниками о заморозке розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал опасения Российского топливного союза по поводу роста цен на бензин.