США и Мексика не смогли договориться по вопросу новых пошлин

Представители США и Мексики не смогли прийти к договорённостям по вопросу введения новых торговых пошлин на все товары, ввозимые из латиноамериканской страны в Штаты. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя администрации.

— США и Мексика не смогли достичь соглашения в ходе торговых переговоров в среду, — заявил собеседник телеканала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики из-за миграционного кризиса между двумя странами.