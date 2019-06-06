США и Мексика не смогли договориться по вопросу новых пошлин

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США и Мексика не смогли договориться по вопросу новых пошлин

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Фото © Flickr / dan lundmark

Представители США и Мексики не смогли прийти к договорённостям по вопросу введения новых торговых пошлин на все товары, ввозимые из латиноамериканской страны в Штаты. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя администрации.

США и Мексика не смогли достичь соглашения в ходе торговых переговоров в среду, — заявил собеседник телеканала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики из-за миграционного кризиса между двумя странами.

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