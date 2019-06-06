В Калмыкии полицейских подозревают в причастности к гибели пенсионерки

Двоих подозреваемых уже задержали и доставили в органы внутренних дел. Поиски ещё одного продолжаются.

Троих сотрудников полиции в Калмыкии подозревают в причастности к убийству пенсионерки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что 31 мая житель Элисты сообщил в полицию, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась. Позже её тело было обнаружено с признаками насильственной смерти.

Вскоре была получена информация о возможной причастности к преступлению троих полицейских. Двоих подозреваемых уже задержали и доставили в органы внутренних дел. Поиски ещё одного продолжаются.