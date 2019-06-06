Суд обязал Милявскую выплатить ТСЖ более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ТСЖ "Большие Каменщики" и обязал певицу Лолиту Милявскую выплатить более 720 тысяч рублей за существующие долги по ЖКХ, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как уточняется, суд частично удовлетворил требования истца и взыскал с артистки 609 тысяч рублей, а также пени в размере ста тысяч и госпошлину.

Отмечается, что на заседании певица не присутствовала, её интересы представляли адвокаты.

В своём инстаграме Милявская выразила возмущение решением суда и пообещала, что обратится в вышестоящую инстанцию.

Как писал Лайф, ранее звезда отказалась оплачивать долги по ЖКХ, объяснив это тем, что "деньги не падают с неба".