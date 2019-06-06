Полпред Зеленского: Верховная рада себя дискредитирует

Представитель президента Незалежной раскритиковал депутатов за то, что они не справляются со своими обязанностями, и пристыдил их за низкую результативность.

Украинский парламент принимает мало законодательных инициатив и в целом неудовлетворительно справляется со своими обязанностями, дискредитируя свою работу. Такое мнение выразил представитель президента Незалежной в Верховной раде Руслан Стефанчук.

По его словам, он солидарен с президентом в отношении позиции по Раде и возмущён тем, как работает парламент.

— Начиная со всех обещаний, которые мы пытались передать Верховной раде, и тот план наших законопроектных инициатив, которые мы вносим, даже перевыполняется... За десять рабочих дней из 16 дней президентства Зеленского мы передали в парламент около десяти законопроектов. У нас возникает вопрос, кто из нас парламент? — цитирует Стефанчука РИА "Новости".

Он также прокомментировал работу парламентариев на минувшей неделе: по его словам, в ходе заседания 28 мая было рассмотрено шесть вопросов из сорока, 29 мая из шести предложений рассмотрели одно, 30 мая из 46 вопросов рассмотрели 14. При этом шесть из этих вопросов одобрили лишь после нескольких голосований.

Напомним, выборы в Раду должны были состояться в октябре, однако новый глава государства Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский Кабмин назначены на 21 июля. Причиной роспуска украинского парламента Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.