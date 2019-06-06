У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

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У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

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Фото © Flickr/viviandnguyen

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 возле Командорских островов. Об этом сообщает "Интерфакс — Дальний Восток" со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в ночь на четверг по местному времени в акватории Тихого океана на глубине 53 км. Его эпицентр находился примерно в 110 км юго-западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга, — рассказал представитель РАН.

В МЧС заявили, что в населённых пунктах толчки не ощущались. Жертв, равно как и разрушений, нет.

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