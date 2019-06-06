Лавров: США в 2014 году предлагали провести ещё один референдум в Крыму

Однако российская сторона не увидела в том какой-либо необходимости, так как полуостров сделал свой выбор.

Бывший госсекретарь США Джон Керри в ходе переговоров в апреле 2014 года предлагал провести в Крыму ещё один референдум. Об этом в интервью РБК рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: "Всё понятно. Всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите ещё один референдум", — рассказал Лавров.

Однако российская сторона не увидела в том какой-либо необходимости, так как полуостров сделал свой выбор. Лавров также попросил Керри не обижаться на него за то, что он раскрыл такие подробности их переговоров, и напомнил, что представитель Вашингтона в своих мемуарах также не обошёл стороной подробности переговоров дипломатов.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказалось в пользу воссоединения с Россией.