"Роскачество" рассказало, как выбрать турагентство и не стать жертвой мошенников

По данным организации, комиссия агента от продажи тура в среднем составляет порядка 7–8%, а, значит, скидка от 10 до 50%, вероятнее всего, свидетельствует об обмане.

Приобрести путёвку на наиболее выгодных условиях можно за несколько месяцев до поездки, однако стоит быть осторожными с турагентствами, которые открылись в разгар сезона. Соответствующими рекомендациями поделились с россиянами в АНО "Роскачество".

— Агентству, которое открылось в разгар сезона, доверять не стоит: новые организации должны начинать работу где-то с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков, — цитирует сообщение организации РИА "Новости".

Как уточняется, перед покупкой путёвки в новом турагентстве стоит проверить его ИНН, сайт, наличие контактов для связи и страницы в соцсетях, где должны быть отзывы и вопросы обычных людей.

По мнению сотрудников "Роскачества", чтобы исключить возможные риски, всё же лучше сотрудничать с известными операторами и агентствами. Также организация отмечает, что туроператоры сами формируют пакетные туры, следовательно, агенты могут лишь предложить уже готовый вариант.

При этом уточняется, что в договоре должно быть примерно 12 страниц, пакет должен включать медицинскую страховку, покрывающую расходы на сумму около двух миллионов рублей, также у турагентства должна быть своя онлайн-касса.

По данным организации, комиссия агента от продажи тура в среднем составляет порядка 7–8 процентов, а, значит, скидка от 10 до 50 процентов, вероятнее всего, свидетельствует об обмане: агентствам просто невыгодно продавать путёвки с большой скидкой.

Также отмечается, что туры-сюрпризы, несмотря на низкие цены, не всегда удивляют в положительном смысле, так как даже пятизвёздочные отели бывают разные.

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