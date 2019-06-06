"Роскосмос" рассказал, когда состоится следующий запуск "Прогресса"

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"Роскосмос" рассказал, когда состоится следующий запуск "Прогресса"

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Фото © NASA

31 июля состоится запуск грузового корабля "Прогресс МС-12" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Роскосмоса".

Запуск "Прогресса МС-12" намечается на 31 июля в 15:13 мск, — уточнил представитель ведомства.

Ранее Лайф приводил слова пресс-службы "Роскосмоса" о том, что полёт "Прогресса МС-12" к МКС планируется по двухсуточной схеме — в отличие от корабля "Прогресс МС-11", запущенного 4 апреля текущего года и стартовавшего по сверхбыстрой схеме, благодаря чему он долетел до станции примерно за три часа.

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