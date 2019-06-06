Мантуров заявил, что смотрит с оптимизмом в будущее SSJ-100

Он также призвал не делать никаких выводов о трагедии в Шереметьево до завершения работы специальной комиссии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Известиям" заявил, что смотрит с оптимизмом на будущее самолётов Sukhoi Superjet-100.

Он также призвал не делать никаких выводов о трагедии в Шереметьево до завершения работы специальной комиссии и напомнил, что "суперджет" является первым в истории России гражданским лайнером, который получил не только российский, но и европейский сертификат типа.

— Рыночный спрос в этой нише также остаётся стабильным, поэтому мы смотрим на будущее программы SSJ 100 с оптимизмом, — заявил Мантуров.

Он также добавил, что на сегодняшний день эксплуатируется более 130 самолётов, а его разработчики регулярно работают над его усовершенствованием.

Повышенное внимание к SSJ 100 приковано после трагедии в московском аэропорту Шереметьево. Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся, в результате погиб 41 человек.