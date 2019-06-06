В Новой Зеландии произошла стрельба у здания сельской школы, один человек погиб

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В Новой Зеландии произошла стрельба у здания сельской школы, один человек погиб

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Фото © NZHerald / Dean Taylor

Пока что правоохранители работают с одним человеком по данному делу. Оснований для объявления в розыск других лиц нет.

В новозеландском селе Ваикато на севере страны произошла стрельба возле здания местной школы. По информации полиции, один человек погиб.

Отмечается, что полиция была вызвана около 4 часов утра по местному времени. Звонивший сообщил о четырёх раненых, один из которых впоследствии скончался. Состояние ещё троих оценивается как среднетяжёлое.

Пока что правоохранители работают с одним человеком по данному делу. Оснований для объявления в розыск других лиц нет. Местные СМИ также сообщают об автомобиле, который изрешечён пулями.

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