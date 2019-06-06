В УПЦ КП сообщили о нелегитимности собора, где заявили о самороспуске церкви

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) утверждает, что проведённый в конце 2018 года собор, во время которого патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) поддержал ликвидацию УПЦ КП, нелегитимен. Об этом сообщается на сайте УПЦ КП.

— Собрание, которое состоялось 15 декабря 2018 года в храме Святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором, — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что в связи с ситуативностью собрания документ не имеет под собой юридической силы.

В пресс-службе отметили, что вопрос о ликвидации церкви приняли 15 декабря в качестве условия для проведения Объединительного собора.