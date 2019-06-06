В УПЦ КП сообщили о нелегитимности собора, где заявили о самороспуске церкви

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В УПЦ КП сообщили о нелегитимности собора, где заявили о самороспуске церкви

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Фото © Flickr / Столичный Благовестник

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) утверждает, что проведённый в конце 2018 года собор, во время которого патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) поддержал ликвидацию УПЦ КП, нелегитимен. Об этом сообщается на сайте УПЦ КП.

Собрание, которое состоялось 15 декабря 2018 года в храме Святого благоверного князя Ярослава Мудрого, не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором, — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что в связи с ситуативностью собрания документ не имеет под собой юридической силы.

В пресс-службе отметили, что вопрос о ликвидации церкви приняли 15 декабря в качестве условия для проведения Объединительного собора.

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