СМИ: Fiat Chrysler отзывает предложение о слиянии с Renault

Поводом для этого послужил отказ от сделки двух представителей Nissan в совете французской марки.

Автоконцерн Fiat Chrysler отзывает своё предложение о слиянии с французской Renault. Об этом сообщает The Wall Streat Journal со ссылкой на источники.

Поводом для этого послужил отказ от сделки двух представителей Nissan в совете французской марки. В результате чего в Renault отказались поддерживать сделку с FCA без согласия представителей Nissan. Это и побудило Fiat Chrysler отозвать своё предложение.

Ранее СМИ сообщили о возможном слиянии автоконцернов Fiat Chrysler и Renault.