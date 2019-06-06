В США в результате аварии погибло шесть мигрантов

Читайте также

В США в результате аварии погибло шесть мигрантов

1

Фото © Twitter /courtney sacco

Шесть мигрантов из Сальвадора погибли в результате столкновения внедорожника с водосточной канавой в штате Техас, сообщает телеканал KSAT12.

<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/Caller_Courtney" target="_blank"><strong>courtney sacco</strong></a></p>

По предварительным данным, в ходе инцидента также пострадало пять человек.

Как уточняется, до инцидента автомобиль преследовала местная полиция, однако погоню прекратили из-за дождя и скользких дорог. О самой аварии не было известно, пока о ней не сообщили двое раненых, идущих вдоль дороги.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×