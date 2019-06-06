В США в результате аварии погибло шесть мигрантов

Шесть мигрантов из Сальвадора погибли в результате столкновения внедорожника с водосточной канавой в штате Техас, сообщает телеканал KSAT12.
По предварительным данным, в ходе инцидента также пострадало пять человек.
Как уточняется, до инцидента автомобиль преследовала местная полиция, однако погоню прекратили из-за дождя и скользких дорог. О самой аварии не было известно, пока о ней не сообщили двое раненых, идущих вдоль дороги.
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