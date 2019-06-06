Опрос ВЦИОМ раскрыл поэтические предпочтения россиян

В отечественной лирике большинство россиян отдаёт предпочтение поэзии Александра Пушкина — 17% граждан, при этом почти у половины — 48% — есть любимые стихотворения поэтов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, на втором и третьем местах у россиян находятся Сергей Есенин (8%) и Михаил Лермонтов (6%). В одинаковой степени респондентам нравятся стихотворения Анны Ахматовой, Александра Блока, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Марины Цветаевой, Фёдора Тютчева, Андрея Дементьева (по 1%).

Примерно четверть граждан РФ признались, что у них нет любимого стихотворения (26%).

Ранее Лайф писал про предыдущий опрос ВЦИОМа, который выяснил, что 85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов.