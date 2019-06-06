В Гидрометцентре напомнили о мерах предосторожности при аномальной жаре

Как уточняется, в эти дни очень важно стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами и гулять либо в утренние часы, либо после 16 часов.

С началом жаркого сезона тело человека постепенно привыкает к солнцу, поэтому необходимо позаботиться о защите кожи, отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По её данным, в начале грядущей недели на территории европейской части страны, включая столицу, воцарится жаркая погода, при этом дневная температура может превысить максимальную отметку, характерную для этого месяца.

— Среднесуточная температура превысит норму примерно на шесть-семь градусов. Максимальная температура в столичном регионе ожидается выше 30 градусов, — цитирует Макарову телеканал "360".

По словам специалиста Гидрометцентра, в эти дни очень важно стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

Прогулки с детьми следует совершать в утреннее время либо после 16 часов.Также рекомендуется иметь при себе питьевую воду.

Ранее сообщалось, что температура в Москве к воскресенью поднимется до 33 градусов тепла.