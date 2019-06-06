В Гидрометцентре напомнили о мерах предосторожности при аномальной жаре

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В Гидрометцентре напомнили о мерах предосторожности при аномальной жаре

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Как уточняется, в эти дни очень важно стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами и гулять либо в утренние часы, либо после 16 часов.

С началом жаркого сезона тело человека постепенно привыкает к солнцу, поэтому необходимо позаботиться о защите кожи, отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По её данным, в начале грядущей недели на территории европейской части страны, включая столицу, воцарится жаркая погода, при этом дневная температура может превысить максимальную отметку, характерную для этого месяца.

Среднесуточная температура превысит норму примерно на шесть-семь градусов. Максимальная температура в столичном регионе ожидается выше 30 градусов, — цитирует Макарову телеканал "360".

По словам специалиста Гидрометцентра, в эти дни очень важно стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

Прогулки с детьми следует совершать в утреннее время либо после 16 часов.Также рекомендуется иметь при себе питьевую воду.

Ранее сообщалось, что температура в Москве к воскресенью поднимется до 33 градусов тепла.

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