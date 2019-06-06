В Совфеде рассказали, каким образом Украина сможет вернуть Крым

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал выступление нового президента Незалежной Владимира Зеленского в Брюсселе и оценил его план по "возвращению Крыма".

Политика насмешила надежда Киева на помощь Запада, так как, по его мнению, "партнёры" Незалежной пытаются использовать конфликт исключительно для подрыва авторитета РФ.

— Как источник напряжённости в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они (страны Запада. — Прим. Лайфа) не будут, — заявил Цеков в беседе с НСН.

По его мнению, страны — партнёры Киева могут предлагать какие-то шаги или вводить новые санкции, однако "всё это пустое".

Цеков отметил, что народ Незалежной нуждается в настоящих политиках, которые будут понимать происходящее и смогут предложить выход из сложившейся ситуации.

Проанализировав действия нового президента, сенатор выразил опасения, что страна продолжит быть оружием в руках Запада, как это было во время президентства Петра Порошенко.

По его словам, "вернуть" себе Крым Киев сможет лишь в том случае, если Украина воссоединится с Россией.

Ранее Зеленский встретился с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе и в ходе встречи предрёк смерть "российскому имперскому проекту". Речь главы Незалежной стала причиной скандала, так как, по мнению пресс-секретаря Порошенко, он "украл" целый абзац из выступления своего предшественника.

Свою позицию по Крыму Зеленский обозначил ещё в день инаугурации. В Госдуме его слова назвали "заунывной Петиной песней".