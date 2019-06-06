В Совфеде рассказали, каким образом Украина сможет вернуть Крым

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В Совфеде рассказали, каким образом Украина сможет вернуть Крым

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал выступление нового президента Незалежной Владимира Зеленского в Брюсселе и оценил его план по "возвращению Крыма".

Политика насмешила надежда Киева на помощь Запада, так как, по его мнению, "партнёры" Незалежной пытаются использовать конфликт исключительно для подрыва авторитета РФ.

Как источник напряжённости в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они (страны Запада. — Прим. Лайфа) не будут, — заявил Цеков в беседе с НСН.

По его мнению, страны — партнёры Киева могут предлагать какие-то шаги или вводить новые санкции, однако "всё это пустое".

Цеков отметил, что народ Незалежной нуждается в настоящих политиках, которые будут понимать происходящее и смогут предложить выход из сложившейся ситуации.

Проанализировав действия нового президента, сенатор выразил опасения, что страна продолжит быть оружием в руках Запада, как это было во время президентства Петра Порошенко.

По его словам, "вернуть" себе Крым Киев сможет лишь в том случае, если Украина воссоединится с Россией.

Ранее Зеленский встретился с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе и в ходе встречи предрёк смерть "российскому имперскому проекту". Речь главы Незалежной стала причиной скандала, так как, по мнению пресс-секретаря Порошенко, он "украл" целый абзац из выступления своего предшественника.

Свою позицию по Крыму Зеленский обозначил ещё в день инаугурации. В Госдуме его слова назвали "заунывной Петиной песней".

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