В Чите полицейские спасли семь человек из горящего дома

Увидев клубы густого дыма, они не могли проехать мимо и принялись помогать жильцам дома.

В Чите сотрудники ДПС Игорь Киселёв и Павел Домашев спасли семь человек из горящего жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В сообщении говорится, что полицейские не могли проехать мимо, когда увидели клубы густого дыма. Подъехав к горящему дому, они услышали крики о помощи, которые доносились из окна на втором этаже дома. Уже там они получили информацию, что выход из квартиры заблокирован огнём.

Сначала они через окно спасли двоих детей, а после помогли выбраться их отцу.

После этого правоохранители выяснили, что в соседних квартирах также есть люди. Сначала Киселёв вынес на руках шестилетнюю девочку, а затем Домашев вывел 14-летнюю девочку и её бабушку.

В дальнейшем они обогревали замёрзших детей в своей машине и не покидали место пожара до тех пор, пока не решился вопрос с временным размещением пострадавших.