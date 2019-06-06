Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"

Регулятор отмечает, что организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

Центробанк РФ отозвал лицензию у новосибирского банка "Взаимодействие". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

ЦБ отмечает, что организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

— Отражение в финансовой отчётности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению её капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, — заявили в регуляторе.

Также известно, что банк регулярно нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем неоднократно были приняты меры. Кроме того, известно о внушительном объёме неликвидных активов, которые образовались на балансе банка.

— В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками, — добавили в ЦБ.

Добавим, что по величине активов банк находился на 444-м месте и являлся участником системы страхования вкладов.