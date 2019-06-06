Зеленский попросил у США новые вооружения

В Вашингтоне положительно отозвались о встрече с лидером Незалежной, на которой был поднят широкий спектр тем.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США предоставить новые системы вооружений. Об этом во время выступления в сенате рассказал республиканец от штата Огайо Роберт Портман, который встречался с лидером Незалежной в Киеве 30 мая.

— Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса, — заявил сенатор.

Портман также положительно отозвался о встрече с Зеленским, которая продолжалась больше часа и на которой был поднят широкий спектр тем.

Также сенатор сообщил о содержательном разговоре с назначенным начальником Генштаба Вооружённых сил Украины Русланом Хомчаком, в ходе которого стороны обсудили, чем США могут помочь армии Незалежной.