Во Владивостоке из-за тумана произошло несколько ДТП — видео

Во Владивостоке из-за густого тумана произошло сразу несколько крупных ДТП. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как на трассе образовался затор из машин, часть из которых врезалась друг в друга. При этом в какой-то момент число аварий увеличилось.

Как отмечают в краевом ГИБДД, причинами ДТП стали густой туман и несоблюдение водителями скоростного режима. Добавим, что из-за аварий участок трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл был перекрыт.