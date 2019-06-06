Школьница, которую заставили пить из лужи, находится под наблюдением психологов

В отношении подростков, издевавшихся над девушкой, ведётся проверка работниками в сфере образования и сотрудниками по делам несовершеннолетих.

Школьница из Бийска, которую сверстницы заставили выпить воды из лужи под угрозой физических увечий, находится под наблюдением психологов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Алтайского края Ольга Казанцева.

— В Бийске между девушками произошёл конфликт, который закончился унижением чести и достоинства одной из участниц. Пострадавшая девушка находится под наблюдением медиков, кроме того, подростку будет оказана психологическая помощь, — рассказала Казанцева.

Согласно её данным, девушки, которые жестоко обошлись со школьницей, не состояли на профилактическом учёте, хорошо закончили учёбу и не имели нареканий.

В отношении подростков ведётся ведомственная профилактическая проверка работниками сферы образования и сотрудниками по делам несовершеннолетних.

Как ранее писал Лайф, СКР организовал доследственную проверку инцидента и всех деталей произошедшего.