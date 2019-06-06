Минобразования Забайкалья опровергло сообщения об обысках выпускников перед ЕГЭ

Проверка не подтвердила сообщения СМИ об обысках школьников перед единым государственным экзаменом в посёлке Могойтуй Забайкальского края. Об этом рассказала пресс-секретарь местного Минобразования Екатерина Горская.

— Минобразования не нашло подтверждения фактов, изложенных в СМИ,—цитирует Горскую ТАСС.

Как уточняется, СМИ сообщали о том, что перед экзаменом школьников разделили на девушек и юношей и провели досмотр.

При этом слова пресс-секретаря подтвердил присутствовавший на ЕГЭ член государственной комиссии Вячеслав Сушков.