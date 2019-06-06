Синоптики обещают москвичам 6 мая жаркую погоду без осадков

Малооблачный и жаркий день обещают москвичам синоптики в первый четверг лета. Прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.

Как уточняется, температура воздуха днём составит от плюс 28 до плюс 30 градусов, а к ночи понизится до плюс 13–15 градусов тепла.

Осадков днём не ожидается, ветер слабый. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее Лайф сообщал, что температура воздуха в Москве к 9 июня поднимется до 33 градусов тепла. В этой связи в Гидрометцентре напомнили о мерах предосторожности при аномальной жаре.