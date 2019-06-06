В Волгограде полицейские изъяли более четырёх тонн поддельной молочной продукции

Волгоградские полицейские пресекли деятельность фирмы, подделывающей молочную продукцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
— Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории города Волгограда фирму и арендовали складские помещения. В других регионах они приобретали продукцию, изготовленную из растительных жиров: спреды, творожные и сметанные продукты, а затем наклеивали на упаковки поддельные этикетки, — говорится в сообщении министерства.
Согласно данным МВД, только за последний год злоумышленники получили прибыль в размере 33 млн рублей. Поддельный товар они выдавали за продукцию высшего сорта, после чего продавали её оптовыми партиями в учреждения здравоохранения и социальной защиты, крупные сетевые магазины, а также столовые, кондитерские и пекарни.
— В ходе обысков в офисе фирмы, складских помещениях и местах реализации товаров оперативники изъяли свыше 4 тонн продукции, — уточнила представитель МВД.
В отношении шести работников возбуждено уголовное дело по статье 171 за незаконное предпринимательство.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени