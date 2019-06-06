В Волгограде полицейские изъяли более четырёх тонн поддельной молочной продукции

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В Волгограде полицейские изъяли более четырёх тонн поддельной молочной продукции

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Злоумышленники сбывали товар оптовыми партиями, что принесло им 33 млн рублей за год.

Волгоградские полицейские пресекли деятельность фирмы, подделывающей молочную продукцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории города Волгограда фирму и арендовали складские помещения. В других регионах они приобретали продукцию, изготовленную из растительных жиров: спреды, творожные и сметанные продукты, а затем наклеивали на упаковки поддельные этикетки, — говорится в сообщении министерства.

Согласно данным МВД, только за последний год злоумышленники получили прибыль в размере 33 млн рублей. Поддельный товар они выдавали за продукцию высшего сорта, после чего продавали её оптовыми партиями в учреждения здравоохранения и социальной защиты, крупные сетевые магазины, а также столовые, кондитерские и пекарни.

В ходе обысков в офисе фирмы, складских помещениях и местах реализации товаров оперативники изъяли свыше 4 тонн продукции, — уточнила представитель МВД.

В отношении шести работников возбуждено уголовное дело по статье 171 за незаконное предпринимательство.

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