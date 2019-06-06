В Хабаровске взяли под домашний арест диспетчеров РЖД, обвиняемых в коррупции

Суд в Хабаровске избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трём маневровым диспетчерам станции Хабаровск-2, которых обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

— Суд принял решение о применении к диспетчерам меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 29 июля, — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются коммерсанты, которым передавались полученные средства.

Ранее Лайф рассказывал о проведении обысков в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.