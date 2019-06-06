Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн овощей в начале года

Реализаторы некачественной продукции уже привлечены к административной ответственности.

Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн овощей за первый квартал 2019 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

— По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 2 тысячи 732 партии плодово-овощной продукции общим объёмом более 220 тонн, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все реализаторы некачественной продукции уже привлечены к административной ответственности. В первом квартале было исследовано более 36 тысяч проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим, паразитологическим показателям. Также более 12 тысяч проб проверили на содержание нитратов.