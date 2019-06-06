Православные верующие празднуют Вознесение Господне

Православные верующие всего мира отмечают 6 июня один из важнейших церковных праздников — Вознесение Господне.

Согласно Библии, после своего воскрешения Иисус ещё 40 дней присутствовал на земле среди людей. В свой последний день он привёл апостолов на склон Елеонской горы близ Иерусалима, где велел им не покидать город до получения ими святого дара, после чего велел идти проповедовать Слово Божие, а потом вознёсся на небеса. Спустя 10 дней на учеников Христа снизошёл объятый языками пламени Святой Дух, что дало им силу нести Евангелие в мир.

Напомним, что Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.