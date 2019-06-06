В Китае предоставили первые лицензии на коммерческое использование сети 5G

Власти Китая предоставили первые лицензии на коммерческое использование сети 5G четырём компаниям. Об этом говорится в сообщении Министерства промышленности и информатизации КНР.
— Министерство промышленности и информатизации КНР 6 июня выдало четырём компаниям коммерческие лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг сети мобильной связи пятого поколения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что документ получили China Telecom, China Unicom, China Mobile, а также Медиакорпорация Китая, куда входят телевидение и радио страны.
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