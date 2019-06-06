В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области

По версии следствия, из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 млн рублей.

В столице задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

— Сотрудниками ФСБ России в аэропорту Шереметьево города Москвы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. В ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий), задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, — говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный вместе с сообщниками незаконно назначил, согласовал и провёл сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области.

В ходе вырубки окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 млн рублей. Речь идёт о площади порядка 120 га.

В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения чиновнику. Расследование уголовного дела продолжается.