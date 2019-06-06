Американские военные в течение месяца будут красить стену на границе с Мексикой

Данная инициатива, по мнению её авторов, должна не только улучшить "эстетический вид", но и помочь с проблемой нелегальной иммиграции.

Несущие службу на границе с Мексикой американские военные будут в течение месяца красить участок стены пограничного заграждения, чтобы улучшить его "эстетический вид". Об этом сообщает CBS со ссылкой на письмо Министерства внутренней безопасности.

Согласно документу, на покраску уйдёт 30 дней. Сколько человек будет задействовано в покраске, пока не установлено.

— Тогда как первостепенная цель — улучшить эстетический вид стены, также может быть операционная выгода, основанная на нашем опыте с покрашенным барьером в Ногалесе, Аризона, — приводится выдержка из письма.

Против данной инициативы выступил сенатор-демократ Дик Дурбин, который в своём аккаунте в "Твиттере" назвал инициативу позорным злоупотреблением деньгами налогоплательщиков, отметив, что у военных есть более важные заботы, чем "делать стену Трампа красивой".