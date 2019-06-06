Больше половины россиян боятся потерять работу из-за цифровизации

В группе риска сотрудники старше 50 лет, поскольку им трудно разобраться в современных технологиях.

Около 65% опрошенных россиян не исключают риск потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов в компаниях. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ, сообщает ТАСС.

Среди представителей бизнеса о возможном сокращении штата говорит каждый четвёртый. В свою очередь 45% россиян придерживаются другого мнения — они считают, что знание новых технологий поможет им успешнее трудоустроиться.

В опросе, который проводился в марте 2019 года приняли участие 1600 человек возрастом старше 18 лет и среди 500 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России.

Как показало исследование, каждый пятый россиянин имеет знакомых, которым пришлось сменить место работы из-за трудностей с освоением новых технологий. По мнению большинства работодателей, в группу риска в первую очередь попадают сотрудники старше 50 лет, поскольку им трудно разобраться в современных технологиях.