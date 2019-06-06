Омские чиновники сдавали в аренду земли многодетных семей

Следователи завели два уголовных дела за превышение должностных полномочий. Но виновники ещё не найдены.

Два сотрудника омского Департамента имущественных отношений сдавали в аренду земельные участки, которые предназначались многодетным семьям. Таким образом госслужащие передали 15 участков общей площадью в 10 соток сторонним лицам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Договоры аренды оформлялись на 20 лет. Ежемесячная плата была мизерной — 300 рублей в месяц. При этом многодетным земли должны были достаться бесплатно для строительства домов.

Виновники ещё не найдены. Как сообщает ТАСС, в рамках расследования проводятся обыски. Среди подозреваемых и сотрудники Департамента архитектуры.

Отметим, омские представители власти уже привлекались к ответственности за подобные вещи. Так, в 2014 году замгубернатора области вместе с первым заместителем директора Департамента имущественных отношений обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, госслужащие продавали земли бизнесменам по заведомо заниженной стоимости.