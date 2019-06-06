Российские предприятия смогут охватить до 75% спроса на технику по нацпроектам

Совокупный объём спроса составляет примерно 6,2 триллиона рублей, а количество позиций в перечне по продукции от российских предприятий выросло до 6 тысяч.

Российские предприятия смогут обеспечить около 75% спроса на технику для закупок по национальным проектам и государственным программам. Об этом сообщил ТАСС.

— Российские предприятия (в разрезе номенклатурных позиций по деньгам) могут охватить приблизительно 54% спроса. А в количественном выражении процент существенно выше — 70–75%, — сказал глава Тульской области и руководитель рабочей группы "Промышленность" в Госсовете Алексей Дюмин на Петербургском международном экономическом форуме.

Перечень номенклатурных позиций продукции российских предприятий Минпромторг РФ подготовил в мае. Среди них сложные технические изделия с высокой добавленной стоимостью и глубокой степенью обработки.

Известно, что совокупный объём спроса на технику составляет около 6,2 триллиона рублей, а количество позиций по спросу выросло почти до 6 тысяч. Причём формирование портфеля продолжится.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин ужесточил контрольные сроки выполнения нацпроектов.