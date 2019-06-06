Врача обвинили в убийстве 25 пациентов

43-летний Уильям Хьюзел сознательно назначал смертельные дозы болеутоляющего препарата.

Американскому врачу предъявили обвинение в убийстве 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По версии обвинения, 43-летний Уильям Хьюзел сознательно назначал смертельные дозы болеутоляющего фентанила. Дозы превышали норму в 10, 20, а то и в 40 раз.

Мотивы врача остаются неясными. Адвокат же отметил, что его подзащитный пытался облегчить боль пациентов, но не убивал их.

Часть убийств была исполнена другими врачами по поручению Хьюзела, однако их не стали привлекать к ответственности.