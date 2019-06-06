Кудрин рассказал о "шоке" для российской экономики из-за ареста Калви

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Кудрин рассказал о "шоке" для российской экономики из-за ареста Калви

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 Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал "шоком" для экономики России. Об этом он сказал на сессии ПМЭФ-2019.

Безусловно, это шок, с начала этого года отток капитала из России удвоился, сейчас больше 40 миллиардов долларов, только с начала года достиг, — утверждает Кудрин.

Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Сначала его поместили в СИЗО, однако позже инвестора перевели под домашний арест.

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