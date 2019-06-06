Орешкин выразил надежду на скорейшее решение ситуации с Калви

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Орешкин выразил надежду на скорейшее решение ситуации с Калви

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Максим Орешкин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин выразил надежду на то, что дело американского инвестора и основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви рассмотрят и решат в кратчайшие сроки.

Надеюсь, что ситуация с Калви будет решена как можно скорее, — рассказал журналистам министр.

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд освободил американского инвестора из СИЗО и отправил под домашний арест.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников форума ПМЭФ-2019, который пройдёт с 6 по 8 июня.

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