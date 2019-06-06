На Урале трёх пропавших подростков нашли спустя пять дней

Утром 6 июня троих подростков, пропавших в Свердловской области пять дней назад, нашли живыми. Сейчас они доставлены в подразделение полиции.

По предварительным данным, мальчики 2006, 2007 и 2008 года рождения ушли из своих домов в городе Реже 1 июня, этот "побег" был не первым. 3 июня в правоохранительные органы поступили заявления об их исчезновении.

Следователи начали доследственную проверку по данному факту. 6 июня стало известно, что подростки найдены в Екатеринбурге, который находится в 80 км от Режа.