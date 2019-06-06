Мошенники обменяли пенсионерам миллион рублей на купюры "банка приколов"

Подозреваемая приходила в квартиры к пожилым людям и представлялась почтальоном.

Подмосковные полицейские задержали мошенников, которые обманули пенсионеров на один миллион рублей.

Как рассказала Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, 42-летняя ранее неоднократно судимая женщина приходила в квартиры к пожилым людям и, представляясь почтальоном, сообщала о необходимости поменять старые банкноты на поступающие в обращение новые. Взамен настоящих купюр подозреваемая отдавала пенсионерам банкноты "банка приколов".

После обмена женщина спешно покидала квартиры и уезжала на автомобиле, за рулём которого находился её 28-летний знакомый. К настоящему моменту правоохранителям известно о девяти подобных эпизодах на территории Подмосковья и Владимирской области. Общий материальный ущерб составил порядка одного миллиона рублей.

Оперативники задержали подозреваемых по местам их проживания. В ходе обысков в их квартирах были найдены и изъяты мобильные телефоны, купюры банка приколов, SIM-карты, ноутбуки и база данных граждан.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Максимальное наказание, которое им грозит, — лишение свободы сроком до десяти лет. Полиция проверяет причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.