Врачи рассказали, как с помощью йода и соли избавиться от пиявок на теле

Если оторвать или отрезать пиявку, то её зубы останутся в коже, что приведёт к нагноению.

Присосавшуюся к телу пиявку нельзя удалять самостоятельно, стоит провести специальную обработку и дождаться, когда она отвалится сама. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Ни в коем случае не рекомендуется пытаться оторвать присосавшуюся пиявку от кожи или отрезать её, поскольку её хитиновые зубы останутся в ране, что приведёт к нагноению. Вместо этого стоит провести обработку, используя такие подручные средства, как спирт, йод или соль. Пиявки не выносят запахи этих веществ, поэтому отвалятся сами.

— Необходимо добиться самостоятельного отделения пиявки от тела. Эти плотоядные черви не могут терпеть некоторые запахи и соль. Надо поднести к ней ватный тампон, смоченный спиртом, йодом, одеколоном, или посыпать её солью, и пиявка отвалится, — сказал Тяжельников.

После этих манипуляций необходимо обработать рану с помощью антисептика и наложить на место укуса давящую повязку, чтобы остановить кровотечение. Однако, подмечают в Депздраве, если пиявка присосалась на слизистую, то следует немедленно обратиться к врачу, а не пытаться удалить её самостоятельно.

По словам Тяжельникова, для того чтобы избежать встречи с кровососущими червями, следует обращать внимание на чистоту водоёма, отдавать предпочтения рекам и озёрам с песчаным дном, без пены, неприятного запаха и цветения воды.

— Илистое дно, стоячую воду и траву у берегов любят пиявки. При возможности не стоит купаться в неизвестных местах с необорудованными пляжами, — заключил эксперт.

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