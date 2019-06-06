Врачи рассказали, как с помощью йода и соли избавиться от пиявок на теле

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Врачи рассказали, как с помощью йода и соли избавиться от пиявок на теле

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Фото © Pixabay

Если оторвать или отрезать пиявку, то её зубы останутся в коже, что приведёт к нагноению.

Присосавшуюся к телу пиявку нельзя удалять самостоятельно, стоит провести специальную обработку и дождаться, когда она отвалится сама. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Ни в коем случае не рекомендуется пытаться оторвать присосавшуюся пиявку от кожи или отрезать её, поскольку её хитиновые зубы останутся в ране, что приведёт к нагноению. Вместо этого стоит провести обработку, используя такие подручные средства, как спирт, йод или соль. Пиявки не выносят запахи этих веществ, поэтому отвалятся сами.

Необходимо добиться самостоятельного отделения пиявки от тела. Эти плотоядные черви не могут терпеть некоторые запахи и соль. Надо поднести к ней ватный тампон, смоченный спиртом, йодом, одеколоном, или посыпать её солью, и пиявка отвалится, — сказал Тяжельников.

После этих манипуляций необходимо обработать рану с помощью антисептика и наложить на место укуса давящую повязку, чтобы остановить кровотечение. Однако, подмечают в Депздраве, если пиявка присосалась на слизистую, то следует немедленно обратиться к врачу, а не пытаться удалить её самостоятельно.

По словам Тяжельникова, для того чтобы избежать встречи с кровососущими червями, следует обращать внимание на чистоту водоёма, отдавать предпочтения рекам и озёрам с песчаным дном, без пены, неприятного запаха и цветения воды.

Илистое дно, стоячую воду и траву у берегов любят пиявки. При возможности не стоит купаться в неизвестных местах с необорудованными пляжами, — заключил эксперт.

Ранее Лайф писал, что эпидемиологи рассказали, как в домашних условиях достать впившихся в кожу клещей.

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