Медики посоветовали москвичам не прыгать в воду в жару

Для начала зайдите в воду примерно на две минуты, чтобы дать организму время на адаптацию.

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали об опасности прыжков в воду во время жары. Сейчас температура воздуха значительно выше, чем в водоёмах, и у каждого человека во время погружения может произойти спазм сосудов, скачки артериального давления и рефлекторное сокращение мышц.

— При резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания, — приводит слова главного внештатного специалиста Депздрава Андрея Тяжельникова агентство городских новостей "Москва".

Нужно заходить в воду постепенно, давая организму время на адаптацию. Для начала достаточно провести в воде пару минут. Затем заходы можно постепенно увеличивать.

Также не забывайте, что после купания лучше переодеться в сухое. Иначе пребывание в мокрой одежде может привести к переохлаждению.

Ранее Лайф рассказал, что температура в Москве к воскресенью поднимется до 33 градусов тепла. Специалисты Гидрометцентра рекомендуют в выходные как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, либо выходить на прогулки с утра или после 16 часов вечера.